İstanbul Sarayburnu açıklarında 4 askerin şehit olduğu 3 askerin de yaralandığı gemi kazası nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Sahil güvenlik botuna çarpan kuru yük gemisi kaptanı 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Tutuksuz yargılanan iki sanığın da beraatine karar verildi.

4 askerin şehit olduğu 3 askerin de yaralandığı gemi kazasında karar çıktı. Mahkeme, sahil güvenlik botuna çarpan kuru yük gemisi kaptanını 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde Rusya Federasyonu'na ait mayın tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna, oradan geçen kuru yük gemisinin çarpmıştı. Olayda Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel , Astsubay Yavuz Gökhan Şahin , Uzman Çavuş Bülent Demirkaya ve er Sinan Göktaş'ın şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası, kuru yük gemisi kaptanı Abdullah Hamdi tutuklu, iki yabancı gemi mürettabı da tutuksuz olarak yargılanmaya başlamıştı.



Yaklaşık 2 yıldır devam eden davada karar duruşması yapıldı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu gemi kaptanı ve 2 tutuksuz sanık katıldı.



Son savunmaları alan mahkeme heyeti, gemi kaptanı Abdullah Hamadi'ye "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından önce 8 yıl ardından ceza indirimi yaparak 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan diğer 2 sanığın ise beraatine karar verdildi.



ulusal.com.tr