4 aylık kahreden bekleyiş sona erdi: Artvin'deki çığ felaketinde kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yılbaşı gecesi meydana gelen çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'in cansız bedeni, olaydan dört ay sonra ekipler tarafından bulundu. Gezer'in cenazesi, zorlu çalışmaların ardından otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
4 aylık kahreden bekleyiş sona erdi: Artvin'deki çığ felaketinde kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı
Yayınlanma:

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Bülent Gezer'in kar altındaki yeri tespit edildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen operasyonla, Gezer'in cansız bedeni çığ kütlesinin altından dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Ekiplerin sağladığı koordinasyonla bulunduğu noktadan alınan cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor.

NE OLMUŞTU?

Felaket, 31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyünde yaşanmıştı. Sürülerini yayladan köye indirmek için yola çıkan 6 çoban ve beraberlerindeki yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan, bölgeye düşen çığa yakalandı. Olay anında çobanlardan üçü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, yapılan ilk müdahalelerde Suat Temel ve Kerimullah Azizullah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çığ kütlesi altında kalan Bülent Gezer ise kaybolmuştu.

Olayın ardından hızla başlatılan arama kurtarma faaliyetleri, bölgede artarak devam eden çığ riski ve olumsuz hava şartları sebebiyle 3 Ocak 2026 tarihinde durduruldu. Bekleyiş süresince AFAD ekipleri bölgede düzenli ölçüm ve risk analizleri gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin azaldığı tespit edilerek, arama faaliyetlerine geçtiğimiz hafta sonu yeniden başlandı ve dört aylık aranın ardından kayıp çobana ulaşıldı.

Havai fişek fabrikasında patlama! Can pazarı yaşandı: 26 ölü, onlarca yaralıHavai fişek fabrikasında patlama! Can pazarı yaşandı: 26 ölü, onlarca yaralıDünya
Emekliye 100 Bin TL’ye varan dev teklif! İşte banka banka Mayıs listesiEmekliye 100 Bin TL’ye varan dev teklif! İşte banka banka Mayıs listesiEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

artvin
Günün Manşetleri
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu