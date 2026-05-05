4 aylık kahreden bekleyiş sona erdi: Artvin'deki çığ felaketinde kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Bülent Gezer'in kar altındaki yeri tespit edildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen operasyonla, Gezer'in cansız bedeni çığ kütlesinin altından dikkatli bir şekilde çıkarıldı. Ekiplerin sağladığı koordinasyonla bulunduğu noktadan alınan cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor.

NE OLMUŞTU?

Felaket, 31 Aralık 2025 tarihinde Zekeriya köyünde yaşanmıştı. Sürülerini yayladan köye indirmek için yola çıkan 6 çoban ve beraberlerindeki yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan, bölgeye düşen çığa yakalandı. Olay anında çobanlardan üçü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, yapılan ilk müdahalelerde Suat Temel ve Kerimullah Azizullah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çığ kütlesi altında kalan Bülent Gezer ise kaybolmuştu.

Olayın ardından hızla başlatılan arama kurtarma faaliyetleri, bölgede artarak devam eden çığ riski ve olumsuz hava şartları sebebiyle 3 Ocak 2026 tarihinde durduruldu. Bekleyiş süresince AFAD ekipleri bölgede düzenli ölçüm ve risk analizleri gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda çığ tehlikesinin azaldığı tespit edilerek, arama faaliyetlerine geçtiğimiz hafta sonu yeniden başlandı ve dört aylık aranın ardından kayıp çobana ulaşıldı.