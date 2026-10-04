4 ayrı dosyadan aranıyordu! 15 yıl hapis cezasından kaçmak için ağabeyinin kimliğini kullanmış!

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında yapılan incelemede, T.A. isimli şahsın 4 ayrı kesinleşmiş dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

T.A.'nın 2 ayrı dosyadan "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da firari olarak arandığı öğrenildi.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, T.A.'nın yakalanmamak için ağabeyi U.A'ya ait kimlik bilgilerini kullandığı saptandı.

Ekipler, Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir şahsın kimliğini kontrol etmek istedi. Kontrol yapılmak istenen kişi, bunun üzerine kaçmaya başladı. Şahsı takibe alan polis ekipleri, kovalamacanın ardından onu yakaladı.

Yakalanan kişiyle ilgili yapılan kontrollerde, şahsın gerçek kimliğinin T.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.