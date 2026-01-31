4 gün sürecek meteorolojik alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak birçok il için uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede ise yağış etkili olacak.

Açıklamaya göre; Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, İç Ege’nin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat çekti. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yetkililer, kuvvetli yağışların;

Ulaşımda akşama, sel ve su baskını, buzlanma, kar erimesine bağlı olumsuzluklar gibi riskler oluşturabileceğini vurguladı.

Rüzgârın ise Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 40–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı.

YARIN İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 1 Şubat için;

İzmir ve Aydın’a turuncu kodlu,

Antalya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, İzmir ve Aydın’a sarı kodlu meteorolojik uyarı verdi.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN 4 GÜNLÜK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı.

AKOM’un açıklamasına göre;

İstanbul ve Marmara genelinde 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak yağış, yer yer fırtına ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren 5 derecenin altına düşeceği, özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.