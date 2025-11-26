4. Hatay Mobilya Fuarı açıldı: Esnaf döviz ve ticaret kapıları için çağrı yaptı

4. Hatay Mobilya Fuarı Antakya’da açıldı. Mobilyacı üreticileri dolar kurunun aşağı çekilmesini ve Suriye kapılarının yeniden işler hale getirilmesini istiyor. Katılımcılar, fuarın sektör için önemli bir nefes olduğunu dile getirerek, “bu fuar bize iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Mobilya fuarında talepler öne çıktı. Esnaf, sektörü büyütmek için döviz kurunun düşürülmesi ve Suriye ile ticaret kapılarının yeniden aktif biçimde çalışmasını talep ediyor. Bir üretici, “bizi en çok döviz kuru zorluyor” dedi.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Antakyalı esnaf, borçların ertelenmesi gerektiğini belirterek “yatırım bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Fuarla birlikte kentin ekonomik potansiyelinin artırılması, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sektörün genel olarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar ihracat hedeflerine dikkat çekerek “ihracatı artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.

İmalatçıların ürünlerini tanıttığı fuarda, hammadde maliyetleri ve işçi bulma zorlukları sektör temsilcileri tarafından dile getirildi. Bir mobilyacı, “işçi sorunları var, hammadde fiyatları yüksek” sözleriyle mevcut tabloyu anlattı.

Antakya mobilya sektörü, uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelmek istediklerini ifade ederek “iyi konuma geldik” değerlendirmesini yaptı.

Hatay Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar ise yöneticilere çağrıda bulunarak, “krediye ulaşmak bizi zorluyor, ödemeler sorun, iş yerleri yapılıp bitirilsin” dedi.