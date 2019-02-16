Doğu Anadolu'nun kırsal bölgelerinde kış çetin geçiyor. Van, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bu çetin şartlar bir tek onları yıldıramadı. Çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarttı

Kapanan yollar vatandaşa çile, çocuklarımıza ise eğlence oldu.



Doğu Anadolu Bölgesinde kış sert geçiyor. Van, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi 131 yerleşim yerinin yolunu kapattı.



Olumsuz hava koşulları sonucu Van'da Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde 57 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.



Hakkari ve ilçelerinde de durum aynı. Ulaşım sağlanamayan 10 köy ve 32 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.



Muş'ta ise 32 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılmasını bekliyor. Bazı mahallelerdeki çocuklar ise yağan karın tadını çıkardı. Çocuklar kar topu oynadı, kızakla kaydı.



Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



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