4 İlde FETÖ Operasyonu! 7 Kişi Gözaltına Alındı

Yurt genelinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, 2014'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle bunlardan sorumlu şüphelilerin bazılarının kimlik ve adres bilgilerini belirledi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olarak Gaziantep, Isparta ve Denizli'de FETÖ operasyonu düzenlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.