4 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
4 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zuhal Olcay Oyuncu Sendikası'nın yeni genel başkanı olduZuhal Olcay Oyuncu Sendikası'nın yeni genel başkanı olduKültür Sanat
tutuklama pkk YPG
Günün Manşetleri
10 tutuklama
Muş'ta feci tren kazası
"Güçlü devlet ve üreten milletle zorlukları aşacağız"
Gazze'de can kaybı 43 bini aştı
Yenidoğan çetesi ile ilgili sıcak gelişme
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz ithalatında artış
Anahtar Parti ile ilgili yeni gelişme
MHP ve DEM Parti aynı söylemde birleşti
"İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay! Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!
Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Muş'ta feci tren kazası Muş'ta feci tren kazası
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe Mehmetçik'ten teröre ağır darbe
216 terör şüphelisi yakalandı 216 terör şüphelisi yakalandı