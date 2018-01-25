Birçok ilde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Manisa, Aydın, Konya, Sivas'ta meydana gelen kazalarda 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi. İşte bütün detaylar...

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahate ait Abdülrezak K.'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Tunahan Uyanık'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Sivas'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.Kaza, geceyarısı Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GC 2623 plakalı otomobil kar yağışının de etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan otomobil yol üzerinde takla atarak ters döndü. Kazanın fark edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Hasan Bircan (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralı Bekir Hatipoğlu (35) ise, kaza yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın ardından yolun bir şeridi 2 saat boyunca ulaşıma kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bircan'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan 45 yaşındaki Tahsin Dinleyen öldü.