4 katlı binanın zemin katı çöktü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. Boşaltılan bina, zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 katlı binanın zemin katı çöktü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

4 katlı binanın zemin katı çöktü - Resim : 1

Dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

4 katlı binanın zemin katı çöktü - Resim : 2

Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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