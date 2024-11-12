4 katlı binanın zemin katı çöktü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. Boşaltılan bina, zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlendi.
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.
Dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.
Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı