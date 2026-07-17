4. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Sibel Dilmen soruşturmasında 2 kadın tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 02.30 sıralarında İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşanan olayı aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmaya devam ediyor.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple bulunduğu dairenin penceresinden zemine çakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının dosyası derinleştiriliyor. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olayın kaza, intihar girişimi veya başka bir dış etkenle meydana gelip gelmediğini tespit etmek amacıyla çevredeki çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

İfadelerin değerlendirilmesiyle beraber genişletilen operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ. K. ve F. E. isimli iki kadın tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Dosya kapsamında hakim karşısına çıkan diğer 5 kişi ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Ekiplerin olayın kesin nedenini belirlemeye yönelik adli incelemeleri sürüyor.