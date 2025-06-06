4 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında flaş gelişme: 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
4 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında flaş gelişme: 4 kişi gözaltına alındı
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Fırat Mahallesi 566. Sokak’ta yer alan apartmanda dün meydana gelen yangının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi, apartman yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve ihmal iddialarının araştırıldığı soruşturmada, sorumluluk zincirinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Faciada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, olay kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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