4 Köpeğin Saldırısına Uğradı
Başkentte 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Tanrısever, öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Furkan Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerin bazılarını kendi çabasıyla kovalamaya çalışan öğrenci, köpeklerden birinin ısırması sonucu yere düştü.
Bu sırada yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edildi.
# Ankara