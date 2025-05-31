4 mahallede kuduz alarmı! Köpek korkusu hayatı durma noktasına getirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başıboş bir köpekte tespit edilen kuduz vakası sonrası Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahallelerinde karantina ilan edildi.

Olay, Tekebaşı Mahallesi’nde başıboş bir köpekte kuduz belirtilerinin görülmesiyle başladı. Ekiplerin aldığı numuneler, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan incelemede kuduz hastalığına rastlanması üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, dört mahallede karantina uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN: “SAHİLDE YÜRÜMEYE KORKUYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Kader Tokmak, son dönemde köpek sayısının ciddi oranda arttığını belirterek, "Sosyal medyadan kuduz vakası olduğunu öğrendik. Son dönemde köpekler yaygınlaştı. Her 3 adımda bir köpekleri görüyoruz. Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz. 3 ay önce 70 yaşındaki annemin bacağını köpek ısırdı. Karantinaya alındı mahalle ve o da korkutuyor. Yetkililerden önlemlerini alsınlar. Hayvanlar toplanacaksa veya aşısı yapılacaksa onları yapsınlar. Kuduza karşı bunları yapsınlar. Çünkü korkuyoruz" dedi.

“KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ENDİŞELİYİZ”

Mahallede çocuk sahibi olan aileler ise daha büyük bir kaygı taşıyor. Behçet Arslan isimli vatandaş, "Mahallede kuduz vakası var. Küçük çocuklar için korkuyoruz ve tedirginiz. Kuduz köpeklerden korkuyoruz. Belediyelerin köpekleri toplaması gerekiyor. Burada köpek çok var" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Mahallede yaşayan bir diğer vatandaş Nedim Doğru ise, yaşadıkları kaygıyı şu sözlerle dile getirdi: "Bizim mahallede köpekler çok görülüyor. Mahallenin her sokağında her yerde çok köpekler var. Kuduz vakasını olduğunu duydum. Kuduz olayından dolayı tedirginiz. Evdeki kapıları köpeklerden dolayı kapatıyoruz. Korkuyoruz ve çocuklarda tedirgin oluyor. Yetkililerin köpeklerle ilgilenmelerini istiyoruz"