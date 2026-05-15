4 milyon liralık skandal plan! Cinayeti “intihar” gibi göstermeye çalıştılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Şubat'ta O.E. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından soruşturma yürütülürken, polis ekipleri O.E.'nin cep telefonunda inceleme yaptı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, polisleri harekete geçiren bir video kaydına ulaşıldı.

CİNAYET DOSYASINI İNTİHARA ÇEVİRMEK İÇİN 4 MİLYON LİRA

O.E.'nin telefonundan çıkan videonun detaylı incelemesiyle, 1 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen bir olayın perde arkası aydınlatıldı. Kayıtlarda, şüphelilerin aralarında video konferans görüşmesi yaptığı saptandı. Görüşmede, söz konusu olaya ilişkin "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikatın, 4 milyon lira karşılığında "intihar" olarak devam ettirilmesi yönünde plan yapıldığı belirlendi.

Görüntülerin deşifre edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya bağlantısı olduğu öne sürülen yedi şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, aranan şüphelilerden üçünün farklı suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Geriye kalan dört zanlının yakalanması amacıyla belirlenen beş farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.