4 otomobilin karıştığı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen 60 yaşındaki Engin Gökdemir'in kullandığı 81 ACR 439 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara daha sonrasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de çarptı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, sürücü Engin Gökdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.