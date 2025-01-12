4 şehirde "change" araç operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 şehirde, "change" araç operasyonu gerçekleştirildi. Depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yapanlara yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 şehirde "change" araç operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu tarafından önemli bir soruşturmaya imza atıldı.

Soruşturmada, deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanarak ağır hasar alan araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Söz konusu işlemde, Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapılarından yabancı uyruklu kişiler tarafından Türkiye'ye girişi yapılan araçların şasi numaralarının, hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, 25 aracın şasi numaralarını değiştirip "change" işlemi yaptıkları, araçları ortak hareket ettikleri oto galeri üzerinden internet sitelerinden pazarlayarak üçüncü kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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