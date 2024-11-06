4 şehirde DEAŞ operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 4 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ'a finansman sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir merkezli 4 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
İzmir, Ağrı, Malatya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı