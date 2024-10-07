4 şehirde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 4 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 şehirde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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