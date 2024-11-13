4 şehirde "sahte fatura" operasyonu! 41 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 şehirde, sahte fiş ve fatura basıp vergi kaybına neden olan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 şehirde "sahte fatura" operasyonu! 41 şüpheli tutuklandı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basıp vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş ve 57 zanlı yakalanmıştı.

Ekiplerin 3 adreste yaptığı aramada fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ile alıcı listeleri bulunmuş, ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edilmişti.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 57 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, diğer zanlılar 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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