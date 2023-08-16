4 terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakayı ele verdi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

4 terörist yakalandı
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Hudut birliklerinin sınır hattında yasa dışı geçişlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terörist yakayı ele verdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye # Milli Savunma Bakanlığı
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