4 terörist yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakayı ele verdi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Hudut birliklerinin sınır hattında yasa dışı geçişlere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terörist yakayı ele verdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/6jOAbm2jqI
Kaynak: Anadolu Ajansı