4 ton domates ücretsiz dağıtıldı! Meydanda uzun kuyruklar oluştu

Tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarına işaret eden üretici Turan Kıvrak, ürünlerini satmak yerine halkla paylaşmayı seçtiğini ifade etti. Bu kararı almasındaki temel düşünceyi aktaran Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.