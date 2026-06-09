4 ton domates ücretsiz dağıtıldı! Meydanda uzun kuyruklar oluştu
Antalya'nın Serik ilçesinde toptancı halinde alıcı bulamayan bir üretici, yaklaşık 4 ton domatesi Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.
Aksu ilçesinde çiftçilikle uğraşan Turan Kıvrak, kendi yetiştirdiği tarım ürünlerini toptancı halinde satamayınca farklı bir yol izledi. Ürünlerini kasalar halinde bir kamyonete yükleyen Kıvrak, rotasını Serik ilçesine çevirdi ve elindeki tüm hasadı doğrudan bölge halkına ulaştırmaya karar verdi.
MEYDANDA BEDAVA DOMATES YOĞUNLUĞU
Çınaraltı Meydanı'na getirilen kamyonetteki tonlarca domates halka sunulmaya başlandı. Bedava ürün dağıtıldığını haber alan çok sayıda kişi kısa sürede alanda toplandı.
Meydana gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetleri domatesle doldurarak evlerinin yolunu tuttu. Dağıtım esnasında alanda zaman zaman gözle görülür bir yoğunluk yaşandı.
Tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarına işaret eden üretici Turan Kıvrak, ürünlerini satmak yerine halkla paylaşmayı seçtiğini ifade etti. Bu kararı almasındaki temel düşünceyi aktaran Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.
Uygulamanın ardından evlerine ücretsiz ürün götüren ilçe sakinleri, üretici Kıvrak'a teşekkürlerini iletti.