4 turiste 59 bin lira hesap kesilmişti! Restorana verilen ceza belli oldu

Almanya’dan İstanbul’a Fenerbahçe–Stuttgart maçını izlemeye gelen 4 turist, Beyoğlu’nda bindikleri taksinin yönlendirmesiyle gittikleri restoranda yedikleri yemek sonrası 59 bin lira hesap ödeyince sosyal medyada büyük tepki toplandı.

Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoranı denetleyerek fiyat listesi ile turistlerin ödediği tutarı karşılaştırdı. Yapılan incelemede, yaklaşık 30 ürünün menüdeki fiyatı ile alınan ücretin farklı olduğu tespit edildi.

İŞLETME SAHİBİNDEN SAVUNMA

Restoran sahibi Mahsum Çakır, iddiaları reddederek, “Menümüzdeki tüm fiyatlar açıkça yazıyor, herhangi bir usulsüzlük yok. Sosyal medyada yanlış bir algı oluşturuldu. Denetime de açığız.” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI CEZAYI DUYURDU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işletmede yapılan incelemeler sonucunda servis ücreti uygulamasında ve fiyat etiketlerinde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, restoran hakkında 139 bin 304 lira tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ayrıca, fiyat farklılıkları ve hanutçuluk iddiaları Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na iletildi. Bakanlık, yerli ve yabancı tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin süreceğini açıkladı.