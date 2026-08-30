4 yaşındaki çocukların kavgası sonrası silahını çekti! "Daha büyükleri de var" diyerek tehdit etti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.