4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: O isim tutuklandı!

İNTERNET NEDEN KAPALIYDI?

Mahkeme başkanı, sanık Yusuf Aydemir'i telefon kayıtları ve ağabeyi ile olan ilişkisi üzerinden sorguladı. Başkanın, "Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu zamana kadar telefonunuzun interneti kapalı. Tuşlu telefon kullandığınızı söylediniz ancak elinizde akıllı telefon bulunduğuna dair fotoğraflar var. Abiniz Nihat Aydemir'le aranızda bir probleminiz var mıydı? Sizin dışınızdaki herkes aranızda problem olduğunu söylüyor" sorusuna Yusuf Aydemir şu yanıtı verdi:

"Suçum günahım yoktur, beraatimi istiyorum. Bana iftira atıldı. Keşke katil bulunsaydı. Telefonumun internetinin kapalı olması, internetimin bitmiş olmasından kaynaklanmış olabilir. Ağrı merkeze jandarmayla birlikte geldik. Traktörle yukarıya gitmemin nedeni, Leyla'nın başka bir yerde bulunduğunu duymuş olmamdı. Bu nedenle oraya gittim. Daha sonra tekrar Leyla'nın bulunduğu yere geldim. Nihat Aydemir'le aramızda herhangi bir husumet yoktur. Şüphelendiğim hiç kimse yoktur, olsaydı söylerdim."