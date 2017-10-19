Halk arasında beyin felci olarak bilinen "Serebral Palsi" hastalığı ile mücadele eden 4 yaşındaki Ali Ege'nin hayatı, hidroterapi tedavisiyle değişti. Ege, 4 yıl sonra ilk kez "anne" dedi.

İzmirli Ali Ege Irmak, 4 yıldır halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastasıydı. Gördüğü hidroterapi küçük çocuğun mucizesi oldu.İzmir'de erken doğum sonrası beyin felci geçiren 4 yaşındaki Ali Ege'nin hareketleri hastalığı nedeniyle kısıtlıydı. Her yolu deneyen Irmak ailesi son çare olarak hidroterapi uygulamasını denedi. Bu karar onlar için mucizeyi getirdi. Ali Ege, suyun kaldırma kuvvetiyle yapılan hidroterapi tedavisi ile adım atmaya başladı.Suyun kaldırma kuvveti ile uygulanan hidroterapi küçük Ege ve ailesine umut verdi. Ege, 4 yıl sonra ilk kez anne dedi.Tedavinin olumlu sonuçlar vermesi ile Ege şimdi hem konuşuyor, hem de yürüyüyor.Irmak ailesinin yaşadığı mucize şimdi diğer aileler için umut oldu.