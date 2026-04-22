40 bin liralık borç yüzünden hayatını kaybetmişti: 22 yaşındaki Osman Çiçek cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Gaziantep'te iki aile arasında motosiklet satışından doğan 40 bin liralık borç anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 22 yaşındaki Osman Çiçek'in ölümüyle sonuçlanan davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında Cumhuriyet savcısı, sanıkların iştirak halinde "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Harun Ç., Hacı Mustafa Ç., Tamer Ç., Mehmet Zeki Ç. ve Mehmet Ali Ç. ile tutuksuz sanıklar Döne Ç., Yusuf Ç., Tuncay Ç. katıldı. Maktulün ailesi, ailenin avukatı ve sanık avukatlarının da hazır bulunduğu salonda söz alan Çiçek ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

40 BİN LİRA İÇİN SOPA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, cinayete giden sürecin motosiklet alışverişinden kaynaklanan alacak meselesiyle başladığını kaydetti. Taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirten savcı, sanıkların Osman Çiçek'e sopa ve bıçaklarla saldırarak ölümüne neden olduklarını vurguladı. Eylemin iştirak halinde "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten savcılık makamı, sanıkların ayrıca müştekilere yönelik "silahla kasten yaralama" suçunu işlediklerini ifade etti. Mütalaada, Mehmet Ali Ç.'nin ise olay sırasındaki eylemleri nedeniyle "mala zarar verme" suçundan da ayrıca sorumlu tutulması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti ve tutuklu olanlar tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden süre istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, taraflara beyanda bulunmaları için ek süre verirken, dosyada yer alan kamera kayıtlarının çözümlenmesi için bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklar Haluk Ç., Mehmet Zeki Ç. ve Mehmet Ali Ç.'nin mevcut tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise aynen sürdürülmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Cinayet, 18 Ocak 2025 tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Osman Çiçek ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.