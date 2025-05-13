400 milyon dolarlık fabrika o ilimize kuruluyor: Yüzlerce kişiye iş imkanı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında desteklenen yatırımlar arasında yer alan Elin Enerji, projeyle 1500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Elin Yarı İletken Teknolojileri Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, 5 gigavat üretim kapasiteli fabrikanın yalnızca Türkiye’nin güneş hücresi ve yarı iletken ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda ABD’ye ihracat yapılmasının da planlandığını söyledi. Yalı, ABD’nin Türk ürünlerine uyguladığı gümrük tarifesinin %10 ile sınırlı kalmasının, “Made in Türkiye” markalı ürünler için ciddi bir avantaj olduğunu vurguladı.

Yatırımın ilk etabında 2 gigavatlık kapasite faaliyete geçecek, ardından bu üretim sürerken 3 gigavatlık ikinci faz devreye alınacak. Böylece toplamda 5 gigavatlık üretim kapasitesine ulaşılacak.

Arda Yalı, “Temmuz ayında ilk kazmayı vuracağız. Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması 2026’nın son çeyreğini bulacak” dedi. Yalı, fabrikanın yüksek su tüketimi nedeniyle Sivas’ı tercih ettiklerini belirterek, şehirdeki üniversite varlığı, uygun arsa imkânı ve gelişmiş organize sanayi altyapısının da kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Sivas’ın cazibe merkezi ilan edilmesi ve HIT-30 teşvik programının sunduğu avantajlar sayesinde yatırımın bölgeye kaydırıldığını belirten Yalı, Türkiye’nin şu anda yılda yaklaşık 7 gigavat güneş hücresi ihtiyacı bulunduğunu, mevcut üretimin ise sadece 1,5 gigavat seviyesinde olduğunu aktardı.

“Kuracağımız tesis, ithalatın %70’ini karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak. Teknoloji partnerimizi de yakında açıklayacağız. Ürünlerin bir kısmını modül, bir kısmını hücre olarak ihraç edeceğiz. Böylece Türkiye, önümüzdeki 3-4 yıl içinde hücre ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline gelecek” ifadelerini kullandı.