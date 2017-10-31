Bingöl'den güzel bir haberle devam ediyoruz. İki berber kardeş bir sosyal proje başlattı. Projede önce hasta ve yaşlıları ücretsiz traş ettiler. Ardından köy köy dolaşarak öğrencileri ücretsiz traş ettiler.

Ellerinden gelebilecek şey sadece traş etmekti. Onlar da ücretsiz traş etmeye başladılar.



Bingöl'de iki kardeş iki yıldır köy köy geziyor. Durumu olmayan öğrencileri traş ediyor.



Önce yaşlı ve hastaları traş etmeye başladılar. Ardından bununla yetinmeyeceklerini anladılar. Yola koyulup 30 köy gezdiler.



Köy köy gezerken 1 2 3 demeden tam tamına 400 kişiyi traş ettiler.



Öğrencilerden seçtikleri bu 400 kişiyi ikinci dönem bin kişi yapmaya hazırlanıyorlar.



Bunları yaparken görüştükleri herekese karşılıksız da insanların iyilik yapabilecekleri mesajını veriyorlar.İlk amaçları imkanı olmayan çocuklara yardım, ikinci amaç ise okulu sevdirmek.