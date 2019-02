Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın katılımıyla Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 410 Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayı için bugün saat 10.00’da yemin ve sertifika töreni düzenlendi

Törene, Bursa Valisi Sayın Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Barış Üner, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Bursa Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Nurettin Şahin, Bursa Özel Güvenlik Bölge Denetleme Başkanı Adil Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Okulu Müdürü İrfan Karataş, Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarının aileleri ve teşkilat mensupları katıldı.



Tören, Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarının yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya burada yaptığı konuşmasında, “Bugün aynı anda 12 ayrı okulumuzda, buradaki 410 yiğit gencimiz gibi mezuniyet coşkusu yaşayan toplam 7 bin 570 Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayımızı da Emniyet Teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve haklı gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.” diyerek sözlerine başladı.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya “Türk Polis Teşkilatının geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Bekçilerimiz yıllarca halk arasında “Bekçi Baba” namıyla suçluların korkulu rüyası, vatandaşın ise hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Zamanla nesli tükenen bu nostalji kahramanları son üç yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın da büyük destekleriyle teşkilatımız kadrolarına dahil edilmeye başlanmış, bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz 2019’da yapacağımız 8 bin civarındaki yeni alımla birlikte Türkiye genelinde 30 bine ulaştırılmış olacaktır.” dedi.



Ülkemizde her yıl işlenen toplam suçun %90’ının kişilere ve mala karşı işlenen suçlardan oluştuğundan bahseden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kentlerimizin mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen değişik birimlere bağlı motorize ve yaya ekiplerle ve Polis Merkez Amirlikleri ile koordineli olarak çalıştırılmaya başlayan Bekçilerimiz daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçluların da korkulu rüyası olmuştur.” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Çarşı ve Mahalle Bekçi adaylarına seslenen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya “Sizler artık bugünden itibaren Emniyet Teşkilatının birer neferi, sokaktaki gözü, eli, kulağı, vatandaşımızın ‘Bekçi Kardeşi’, ‘Bekçi Abisi’ ve nihayet gelecekte de ‘Bekçi Babası’ olacak, sokaklardaki vakur duruşunuzla ve kartal bakışlarınızla da suçluların korkulu rüyası olmaya devam edeceksiniz. Biraz sonra silahlarınızın ve al bayrağımızın üzerine yemin ederek, bu kutsal ve meşakkatli mesleğe ilk adımınızı atacaksınız. Unutmayınız ki; sizlere sadece bir silah ve bir üniforma zimmetlenmiyor, bilakis sizlere aziz milletimizin geleceği olan çocuklarımızın gülen yüzleri, istikballeri, toplumun, sokakların, şehrin, bir ülkenin güvenliği ve huzuru zimmetleniyor. Bu zimmetleri namusunuz gibi koruyacağınıza gönülden inanıyor, edindiğiniz teorik ve pratik bilgilerle yetinmeyerek her geçen gün kendinizi yetiştirmenizi, geliştirmenizi ve çağın gerektirdiği her türlü bilgiyle donatmanızı istiyorum.” dedi.



Konuşmasının sonunda Çarşı ve Mahalle Bekçi adaylarının ailelerine de seslenen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Bu genç evlatlarımızı, Türkiye’nin dört biryanında koşturan kahraman Türk Polis Teşkilatının saflarına katıyoruz. Sizler evlatlarınızın bugüne kadar yaptıklarından haklı olarak gururlandığınız gibi, bundan sonra da elde edecekleri başarılardan büyük onur ve gurur duyacaksınız.” diyerek genç adayların ailelerine şükranlarını sundu.



Tören, Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayları adına, beş adaya sertifika verilmesi ve adayların yemin etmesiyle sona erdi.