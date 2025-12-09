42 yaşındaki adam iş yerinin bodrumunda iple asılı halde bulundu

Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.