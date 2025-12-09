42 yaşındaki adam iş yerinin bodrumunda iple asılı halde bulundu

Samsun’un İlkadım ilçesinde 42 yaşındaki bir kişi, bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
42 yaşındaki adam iş yerinin bodrumunda iple asılı halde bulundu
Yayınlanma:

Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Gündem
Habertürk’te iki gözaltı: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy görevinden alındıHabertürk’te iki gözaltı: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy görevinden alındıGündem
Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun
Günün Manşetleri
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!
Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!