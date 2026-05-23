43 ilin geçiş noktası: Bayram trafiği havadan görüntülendi

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Kırıkkale’de yoğunluğa neden oldu. 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen kentte trafik havadan görüntülendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
43 ilin geçiş noktası: Bayram trafiği havadan görüntülendi
Yayınlanma:

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yollarda yoğunluk başladı. Tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen “kilit kavşak” Kırıkkale’de de trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Ankara yönünden gelen sürücüler, Kırıkkale üzerinden Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine doğru ilerledi.

43 ilin geçiş noktası: Bayram trafiği havadan görüntülendi - Resim : 1

Kentte trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde sağlanırken, araç sayısında zaman zaman artış görüldü. Polis, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda tedbir aldı.

Bayram trafiği nedeniyle oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

CHP 38. Kurultay soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli tutuklamaya sevk edildiCHP 38. Kurultay soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli tutuklamaya sevk edildiGündem
Uzman psikolog uyardı: Kurban kesimi çocuklara nasıl anlatılmalı?Uzman psikolog uyardı: Kurban kesimi çocuklara nasıl anlatılmalı?Sağlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram trafiği kırıkkale
Günün Manşetleri
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme!
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti
BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?