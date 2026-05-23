43 ilin geçiş noktası: Bayram trafiği havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yollarda yoğunluk başladı. Tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen “kilit kavşak” Kırıkkale’de de trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Ankara yönünden gelen sürücüler, Kırıkkale üzerinden Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine doğru ilerledi.

Kentte trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde sağlanırken, araç sayısında zaman zaman artış görüldü. Polis, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda tedbir aldı.

Bayram trafiği nedeniyle oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.