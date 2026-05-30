43 ilin geçiş noktası kilitlendi! Kırıkkale'de bayram dönüşü kuyruğu havadan görüntülendi

Türkiye’nin ulaşım ağında tam 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale’de, Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde devasa bir araç yoğunluğu yaşandı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere batı illerine doğru akın eden tatilcilerin oluşturduğu o yoğunluk, dron kameralarıyla havadan anbean görüntülendi.

Ankara İstikametinde Araç Kuyrukları Oluştu

Özellikle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen araçların birleştiği Kırıkkale-Ankara otoyolunda, Ankara istikametine doğru araç akışı sabahın erken saatlerinden itibaren zirveye ulaştı. Yoğunluk nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı ve araçların tampon tampona ilerlediği görüldü.

Trafik Nöbeti Pazar Gecesine Kadar Sürecek

Kilit kavşakta can pazarının önüne geçmek ve akışı rahatlatmak adına bölge emniyet ve jandarma trafik ekipleri tüm kritik noktalarda önlemlerini artırdı. Ekiplerin kavşaklarda aldığı stratejik önlemler sayesinde, zaman zaman durma noktasına gelen trafik akışı kontrollü bir şekilde açık tutuluyor.

Yetkililer, araç akışının gün içinde dalga dalga artarak devam ettiğini belirtirken, dönüş yolundaki bu yoğun tırmanışın pazar gecesine kadar aralıksiz sürmesinin beklendiğini aktardı. Direksiyon başındaki sürücülere ise takip mesafelerini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda hayati uyarılar yapıldı.