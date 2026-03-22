43 ilin geçiş noktası: Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayram dönüşü yollara çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’de yoğunluk oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kırıkkale’de “kilit kavşak” olarak bilinen noktada bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşandı.
Ramazan Bayramı’nın son gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle birlikte şehirler arası kara yollarında hareketlilik arttı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale’de yoğunluk akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında sürücüler uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun trafikte araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi.
Polis ve jandarma ekipleri, şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı