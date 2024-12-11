4,4 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz'de sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz'de sabah saat 07.44'te şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin, 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-11
Saat:07:44:18 TSİ
Enlem:34.82722 N
Boylam:27.05611 E
Derinlik:9.1 km
Detay:https://t.co/XTwZwzaTDM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Anadolu Ajansı