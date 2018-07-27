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44 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonların bilançosunu açıklandı. Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

44 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı operasyonların haftalık bilançosonu duyurdu. 

Teröristlerin sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyine operasyon yapıldı.

Bir haftada yurt içinde 30, yurt dışında 14 toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ayrıca, çok sayıda tüfek, tabanca, patlayıcı, top mermisi, el bombası, roket mühimmatı ele geçirildi. 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 6 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 150 litre kaçak akaryakıt ve 66 bin 370 paket kaçak sigara da ele geçirildi.

Öte yandan Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri, 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Etiketler; #tsk
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