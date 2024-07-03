45 ilde "Narkoçelik" operasyonu: 320 zehir taciri yakalandı

45 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-25” operasyonlarında 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

45 ilde "Narkoçelik" operasyonu: 320 zehir taciri yakalandı
Editör: Mert Sagit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip, 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 45 ilde "Narkoçelik-25" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 538 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri yakalandı.

 "ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidecekDış Politika
# uyuşturucu # Ali Yerlikaya
Çok Okunanlar
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Elinde dolar olana soğuk duş etkisi
Elinde dolar olana soğuk duş etkisi
Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri
Kira Sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler: Uzman tavsiyeleri
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Eski HDP Milletvekili Encu Merih Demiral'ı hedef aldı
Eski HDP Milletvekili Encu Merih Demiral'ı hedef aldı
Öne Çıkanlar "İzin vermeyiz!" Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarihi Türkiye röportajında bunları söylemişti! "İzin vermeyiz!" Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarihi Türkiye röportajında bunları söylemişti! 2024-2025 Akademik Yılı için yeni öğrenim ücretleri ve katkı payları belirlendi 2024-2025 Akademik Yılı için yeni öğrenim ücretleri ve katkı payları belirlendi