45 yıldır evi bellediği gökyüzüne veda etti... Son uçuşunu kendisi gibi pilot olan oğlu ile yapan kaptan pilot Kemal İnce, gökyüzüne hüzünlü bir şekilde veda etti.

45 yıl önce tanıştığı gökyüzüne veda etti, emekli oldu.



Son uçuşunda ise ona eşlik eden yardımcı kendisi gibi kaptan pilot oaln oğlu oldu.



Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Kemal İnce, 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu, Dalaman-İstanbul seferi ile yaptı.



Gökyüzü ile 17 yaşında Hava Harp Okulu'nda tanıştı. Daha sonra THY ile havacılık dünyasına adım atan Kaptan İnce, ilk uçuşunu 1973'te gerçekleştirdi.



45 yılda, 14 farklı uçak tipinde, yaklaşık 26 bin saatini, bulutların üzerinde uçarak geçirdi.



Son seferinde oldukça özel anlar yaşayan Kemal İnce'yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.



Veda anonsunu yaparken duygusal anlar yaşadı. Yolcular ise vade konuşmasını dakikalarca alkışladı.



Pilot olma hayali kuran tüm gençlere Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan İnce, istikballeri için hayallerinin peşinde koşmaya çağırdı.





ulusal.com.tr