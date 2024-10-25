46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Malatya'da önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, balık dolu varillere gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.A, N.S. ve S.A. gözaltına alındı.