46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Malatya'da önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, balık dolu varillere gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.A, N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Okan Buruk apar topar ameliyat edildi! Galatasaray'dan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili açıklamaOkan Buruk apar topar ameliyat edildi! Galatasaray'dan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili açıklamaSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

malatya uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
Terör saldırısında yaralananlarla ilgili yeni açıklama
Hava harekatının bilançosu açıklandı
18 terörist etkisiz hale getirildi
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi
"Siviller canlı kalkan olarak kullanıldı"
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
: 33 gözaltı kararı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de