Bodrum Deniz Müzesi'ne bir iş adamı tarafından deniz kabuğu koleksiyonu bağışlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen deniz kabukları arasında 460 milyon yıllık bir fosil keşfedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Deniz Müzesi'nde 460 milyon yıllık bir fosil keşfedildi. Keşif macerası, iş adamı Hasan Güleşçi'nin müzeye deniz kabuğu koleksiyonu bağışlamasıyla başladı.



Güleşçi, dünyanın dört bir yanından topladığı yaklaşık 6 bin deniz kabuğunu bir süre önce müzeye bağışladı. Denizkabukları, "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" adıyla sergilenmeye başlandı.



Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, 5 ay önce deniz kabukları üzerinde bilimsel çalışma başlattıklarını söyledi.



Araştırmacılar, 6 bin denizkabuğundan 46 tanesinin fosil olduğunu belirledi. Üstelik, içlerinden bir tanesi hepsinden yaşlı. "Crytiidae" sınıfına ait bu fosilin 460 milyon yaşında olduğu keşfedildi.



Hasan Güleşçi'nin hayırseverliği sayesinde, Bodrum Deniz Müzesi, dünyanın en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birine sahip oldu. 460 milyon yıllık fosil sayesinde de, dünyanın en yaşlı koleksiyonları arasına girmeye aday.



ulusal.com.tr