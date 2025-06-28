47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye genelinde yangın riski taşıyan bölgelerde alarm seviyesi yükseltildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle, 47 ilde ormanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Karar, her ilin Valiliği başkanlığında toplanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonları tarafından alındı.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, yangına karşı alınan tedbirler sadece giriş yasağı ile sınırlı kalmadı. Komisyon toplantılarında yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin tahliyesi ve güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve halkla iş birliği konularında da önlemler görüşülerek karara bağlandı.

1 MAYIS - 30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YASAKLAR DEVREDE

Yasakların geçerli olduğu iller, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik özelliklere göre belirlendi. 1 Mayıs – 30 Kasım tarihleri arasında farklı illerde uygulanacak bu yasaklarla özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının önlenmesi hedefleniyor.

Karara göre yasak kapsamına alınan iller şu şekilde bölgelere göre dağıldı:

Karadeniz Bölgesi: 11 il

Marmara Bölgesi: 10 il

Ege Bölgesi: 8 il

Akdeniz Bölgesi: 8 il

İç Anadolu Bölgesi: 5 il

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 3 il

Doğu Anadolu Bölgesi: 2 il

Komisyon kararlarında yalnızca ormanlara giriş değil, orman kenarlarında ve tabiat parklarında ateş yakılması da gündeme alındı. Buna göre, tabiat parkları, mesire alanları ve günübirlik kullanım alanlarında; mangal, kamp ateşi, semaver, açık ateş gibi yangın riski oluşturan uygulamalara ciddi sınırlamalar getirildi.

Ayrıca, sönmeden atılan sigara izmaritleri ve pikniklerde bırakılan mangal atıkları gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi için denetimler sıklaştırılacak.

ORMANLARA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLERİN LİSTESİ

Ekonomist’e göre, Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:

Karadeniz Bölgesi



Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Marmara Bölgesi

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

Ege Bölgesi

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

Doğu Anadolu Bölgesi

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül