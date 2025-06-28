47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını riski taşıyan 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı.
Türkiye genelinde yangın riski taşıyan bölgelerde alarm seviyesi yükseltildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle, 47 ilde ormanlara girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Karar, her ilin Valiliği başkanlığında toplanan Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonları tarafından alındı.
Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, yangına karşı alınan tedbirler sadece giriş yasağı ile sınırlı kalmadı. Komisyon toplantılarında yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin tahliyesi ve güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, STK’lar ve halkla iş birliği konularında da önlemler görüşülerek karara bağlandı.
1 MAYIS - 30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA YASAKLAR DEVREDE
Yasakların geçerli olduğu iller, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik özelliklere göre belirlendi. 1 Mayıs – 30 Kasım tarihleri arasında farklı illerde uygulanacak bu yasaklarla özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının önlenmesi hedefleniyor.
Karara göre yasak kapsamına alınan iller şu şekilde bölgelere göre dağıldı:
Karadeniz Bölgesi: 11 il
Marmara Bölgesi: 10 il
Ege Bölgesi: 8 il
Akdeniz Bölgesi: 8 il
İç Anadolu Bölgesi: 5 il
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 3 il
Doğu Anadolu Bölgesi: 2 il
Komisyon kararlarında yalnızca ormanlara giriş değil, orman kenarlarında ve tabiat parklarında ateş yakılması da gündeme alındı. Buna göre, tabiat parkları, mesire alanları ve günübirlik kullanım alanlarında; mangal, kamp ateşi, semaver, açık ateş gibi yangın riski oluşturan uygulamalara ciddi sınırlamalar getirildi.
Ayrıca, sönmeden atılan sigara izmaritleri ve pikniklerde bırakılan mangal atıkları gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi için denetimler sıklaştırılacak.
ORMANLARA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLERİN LİSTESİ
Ekonomist’e göre, Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:
Karadeniz Bölgesi
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
Marmara Bölgesi
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
İç Anadolu Bölgesi
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül
Ege Bölgesi
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
Doğu Anadolu Bölgesi
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül