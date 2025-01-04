47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yalnız yaşayan 47 yaşındaki S.B, evinde ölü bulundu.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kemalpaşa Mahallesi 202 No'lu Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 47 yaşındaki S.B'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.
S.B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı