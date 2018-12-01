Batman'da iş insanları ve yatırımcılar ekonomik gidişattan memnun değil. 5 ay içinde 3 fabrika kapandı. Hammaddeyi çok pahalıya aldıklarını söyleyen yatırımcılar, hükümete "Bize sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Ekonomideki çıkmaz neredeyda bütün sektörleri olumsuz etkiledi. Batman'daki yatırımcılardan bu durumdan muzdarip.



Kentte 240 yakın fabrika var. Son 5 ayda 3 fabrika kapandı.



Dolarda son zamanlarda yaşanan bir kaç kurluk düşüş yatırımcıları yine de rahatlatmadı.



Fabrikaların aldıkları malzemeler çok pahalı. İşverenler Hükümete çağrı yaptı.



Satışlar yüzde 60 oranında düştü. Bu şartlarda çalışan da fabrika sahipleri de zor durumda.



İş insanları üretmeye devam etmek için Hükümetten destek bekliyor.



ulusal.com.tr