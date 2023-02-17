5 bin 472 ev ve konteyner kurulacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem, Gaziantep’in de aralarında olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde binlerce ev tamamen yıkıldı, birçok ev de ağır hasar gördü. Deprem felaketinin ardından her iki ilçede yaşayan binlerce kişi evlerine giremedikleri için kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Yaşamlarını çadırlarda sürdüren vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.

4 NOKTAYA BARINMA ALANLARI KURULUYOR

Bakanlığa bağlı Emlak Konut tarafından Nurdağı ilçesinde 2 noktada geçici barınma alanı oluşturulmaya başlandı. Toplam 305 bin metrekare alanda 19 bin kişinin yaşamını sürdürebileceği 3 bin 208 barınak kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. İslahiye’de ise 190 bin metrekare alan üzerine kurulacak 2 geçici barınma alanında 2 bin 264 tuğla ev ve konteyner kurularak 13 bin 500 depremzedenin barınmasına olanak sağlanacak. Altyapı çalışması tamamlanan alanlara tuğla evlerin yapımına başlandı.

6 KİŞİLİK AİLELERİN TÜM İHTİYAÇLARI EVLERDE OLACAK

25 metrekare olarak planlanan iki odalı, banyo ve mutfaktan oluşan tuğlalı evlerin içerisinde 6 kişilik bir ailenin yaşamı için gerekli tüm ihtiyaçlar yer alacak. Yatak, mutfak malzemeleri ve ısıtıcı gibi tüm malzemelerin bulunacağı evlerden 528’inin Nurdağı, 540’ının ise İslahiye ilçesinde bu ay sonunda tamamlanarak depremzedelere tahsis edileceği belirtildi.

Öte yandan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılacak geçici barınma alanlarında depremzedelerin kullanması için tüm sosyal donatıların da yer alacağı belirtildi.