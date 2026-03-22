5 bin kişi akın etti! Burdur'da tahta arabaların nefes kesen mücadelesi
Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Köyü'nde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin izlediği geleneksel tahta araba yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, köy sakinleri çocukluk yıllarının vazgeçilmezi olan tahta arabaları yeniden üreterek bayram coşkusunu geleneksel bir yarışmayla taçlandırdı.
Katılımın yoğun olduğu organizasyonda köylüler hem nostalji yaşadı hem de doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
5 BİN KİŞİLİK FESTİVAL ALANI VE 40 SPORCU
Köy merkezinin adeta bir festival alanına döndüğü ve bayramın en renkli görüntülerine sahne olan yarışları yaklaşık 5 bin kişi izledi. Köylülerin kendi imkanlarıyla tasarladığı tahta arabalarla katıldığı yarışlarda toplam 40 sporcu kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.
Köy içerisindeki yaklaşık 7 kilometrelik doğal rampa parkurunun bu yıl 2 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen etaplar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sabah saatlerinde köy meydanında toplanan vatandaşlar, muhtarlık ve dernek tarafından kurulan çadırlarda sunulan çeşitli ikramlarla ağırlandı. Sporcu kayıtları ve kura çekimi işlemlerinin tamamlanmasının ardından etaplar halinde başlayan yarışlarda, katılımcılar yeteneklerini sergiledi.
Rekabetin yüksek olduğu organizasyonda güvenlik de ön planda tutuldu. Zaman zaman küçük çaplı kazaların yaşanabildiği etkinlikte, sporcular muhtemel risklere karşı başlarına plastik baret takarak parkura çıktı ve güvenlik tedbirlerini elden bırakmadı.
"BU YARIŞMALARI BİZ ÇOCUKLUĞUMUZDA OYNADIĞIMIZ ARABALARLA YAPTIK"
Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sait Yıldırım, yarışların ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel olarak 3.'sünü yaptığımız tahta araba yarışının tekrardan gerçekleştirdik. Katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarışmacılarımız kazasız belasız güzel bir yarışma çıkardı. Köyümüz coğrafyası itibariyle Karadeniz iklimini hatırlattığı için bu tarz yarışlar uygun oluyor. Bu yarışmaları biz çocukluğumuzda oynadığımız arabalarla yaptık"
Tasarımı kendisine ait olan araçlarla yarışa katılan ve 3 yıldır birinci olduklarını ifade eden Adem Semerci ise şunları söyledi:
"Tahta arabalarının tasarımcıları benim. Oğullarımın ikisi de 3 senedir birinci oluyor. Bu tarz arabalar yapmaya çocukluğumdan beri devam ediyor. 40 yıldır ben tahta araba yapıyorum"