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5 bölgeye rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

5 bölgeye rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara #ege #akdeniz #karadeniz
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