5 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kişi, 5 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle öldürüldü
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Olay, Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şener A. (60) ile eşi Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Şener A., pompalı tüfeği alarak eşine ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Komşuların duyduğu silah seslerinin ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, 5 çocuk annesi Hazal A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından, kadının cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Şener A., polis ekiplerine teslim oldu. Şahsın, psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce eşini bıçakladığı, bu nedenle cezaevine girdiği iddia ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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