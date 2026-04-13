5 dakikada iki deprem! Antalya için büyük tehlike var mı? Uzmanlar açıkladı
Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında beş dakika arayla 3,5 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında art arda iki sarsıntı kaydedildi.
Akdeniz'de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçülürken, bu sarsıntıdan tam beş dakika sonra saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti.
Antalya'nın kıyı şeridinde de hissedilen sarsıntıların ardından yer bilimciler bölgedeki fay hatlarının durumunu ve olası riskleri değerlendirdi.
ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI BİR DEPREM DEĞİL
NTV canlı yayınına katılarak Antalya Körfezi açıklarındaki sarsıntıları inceleyen Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgenin tektonik yapısına dikkat çekti.
Bu büyüklükteki depremlerin ardından enerjinin genellikle boşaldığını ifade eden Ersoy, “Burası Afrika levhası ile Anadolu levhasının birleştiği kenet kısımlarında meydana gelen depremler. Buranın daha önce büyük deprem oluşturduğuna ilişkin elimizde kayıtlar yok. Zaman zaman kara içine doğru da depremler olabiliyor. İzliyoruz ama bu tür büyüklükteki depremlerden sonra enerji bitiyor ve ardından büyük depremler gelmeyebiliyor. Yıkıcı bir deprem değil. Antalya civarında böyle bir depremin hasar vermesi mümkün değil” dedi.
ARTÇI SARSINTILAR 1-2 GÜN SÜREBİLİR
Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntıların süresine de değinen Prof. Dr. Ersoy, bu sürecin uzun sürmeyeceğini öngörüyor. Ersoy, artçılara ilişkin beklentisini “Artçılar en fazla 1-2 gün sürebilir. Eğer 4,7'yi geçen bir deprem olursa o onun artçısı değil yeni bir deprem demektir.” sözleriyle açıkladı.
NACİ GÖRÜR'DEN HELEN-KIBRIS FAY ZONU UYARISI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, sarsıntının Helen-Kıbrıs Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. Depremin oldukça sığ bir noktada meydana geldiğini belirten Görür, "Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir" uyarısını yaptı.