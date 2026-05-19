“5 döner yiyip kaçtılar” iddiası gündem olmuştu! Suçlanan müşteriler ödeme dekontlarıyla savcılığa gitti

Adana'nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bulunan bir gece dönercisinde yaşanan hesap tartışması adliyeye taşındı. 2 Mayıs günü işletmeye yanlarında bir çocukla birlikte giden Metin Başkut ve Burak Öğrenenefe hakkında mekan sahibi Arzu Tokuş (A.T.) tarafından ortaya atılan hesabın ödenmediği iddiasının asılsız olduğu kanıtlandı.

"YİYİP İÇİP KAÇTILAR" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

İşletme sahibi Arzu Tokuş, söz konusu şahısların mekanda 5 döner, kola ve ayran tükettikten sonra para ödemeden araçlarına binip uzaklaştıklarını öne sürerek güvenlik kamerası kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Haberlerin yayınlanması üzerine görüntülerde kendilerini gören Metin Başkut ve Burak Öğrenenefe, işletme sahibiyle hızla iletişime geçerek hesabın ödendiğini bildirdi. Arzu Tokuş'un bu beyana inanmayarak "ödeme yapılmadığı" gerekçesiyle şahıslara dava açabileceklerini söylediği ileri sürüldü.

İddiaların ardından güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak yeniden inceleyen işletme sahibinin, hesaba ait ödemenin yapıldığını sonradan fark ettiği belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ellerindeki banka dekontlarını alan Metin Başkut ile Burak Öğrenenefe, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kendilerine iftira atıldığı gerekçesiyle işletme sahibi Arzu Tokuş hakkında resmi şikayette bulundu.

İYİ Kİ NAKİT ÖDEMEMİŞİZ!

Arkadaşlarıyla aynı işletmeye sık sık gittiklerini belirten Metin Başkut, olayın yaşandığı günü ve sonrasını şu sözlerle anlattı: "Biz maç yaptıktan sonra arkadaşımla beraber oraya döner yemeye gidiyorduk. Her gittiğimizde hesabı ben ödüyordum. O gün evdeydim ve arkadaşım beni yemeğe davet etti. Bu sefer hesabı arkadaşım ödedi. Sonra yaklaşık 30 dakika sohbet ettik. Haberlerde ‘5 döner yediler' denilmiş ama biz 2 tam, çocuğum için de yarım ekmek döner söyledik. Yemeği yedikten sonra dükkandan çıktık. Sonrasında elemanları geldi ve hesabı sordu. Biz de hesabı ödediğimizi söyledik. Daha sonra evimize geldik."

Başkut, televizyonda haberleri gördüklerinde yaşadıkları büyük şaşkınlığı ifade ederek, "Haberlerde ‘yiyip içip kaçtılar' denildi. Bizim elimizde dekont vardı. İyi ki nakit ödememişiz. Nakit ödeseydik acaba ne yapardık? Psikolojim bozuldu, 2 gün boyunca uyuyamadım" dedi.

ŞİKAYET YOLU AÇIK DEDİLER!

Haberlerin yayınlanmasının ardından ağabeyinin dönerci ile iletişime geçtiğini vurgulayan Başkut, işletmeyle aralarında geçen diyaloğu şu ifadelerle aktardı: "Bu olaydan birkaç gün sonra abim döner işletmesine ulaştı. ‘Arkadaşlar orada hesabı ödemişler' dedi. Onlar da ‘Hayır, hesabı ödemediler' dediler. Ellerinde dekontları var, ödeme yapıldığı belli dediği halde kabul etmediler. ‘Şikayet yolu açık' dediler. Biz de ‘Tamam o zaman, şikayet ederiz' dedik."

Yaklaşık bir saat sonra işletme tarafının kamera kayıtlarını tekrar izlediğini belirten Başkut, "Sonrasında ‘Evet, ödeme yapılmış' denildi. Röportajında ‘Bu videoyu paylaşmak istemezdim ama utansınlar diye paylaşıyorum' dedi. Acaba şimdi kendisi ne diyecek?" ifadelerini kullandı.