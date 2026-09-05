5 Eylül 2026 Cumartesi hava durumu: Sağanak kapıyı çaldı! O illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu)



