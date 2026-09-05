5 Eylül 2026 Cumartesi hava durumu: Sağanak kapıyı çaldı! O illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Eylül Cumartesi gününe ilişkin ayrıntılı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken; Batı ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in yüksekleri ile Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
RİZE VE ARTVİN ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Meteoroloji verilerine göre genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olurken belirli bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde görüleceği tahmin ediliyor.
Rize ve Artvin genelinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 34°C (Parçalı çok bulutlu)
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
İzmir: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Manisa: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Denizli: 34°C (Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı)
Uşak: 32°C (Parçalı çok bulutlu)
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu)
Burdur: 31°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Hatay: 31°C (Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Ankara: 31°C (Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu)
Çankırı: 31°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
Kayseri: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bolu: 29°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
Düzce: 30°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
Sinop: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bartın: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Trabzon: 27°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
Rize: 28°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Samsun: 29°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Amasya: 31°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 26°C (Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Malatya: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Diyarbakır: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 36°C (Az bulutlu ve açık)